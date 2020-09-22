Сорвался с крыши при ремонте дома: мужчина госпитализирован

Сорвался с крыши при ремонте дома: мужчина госпитализирован

О пациенте с серьёзными травмами головы врачи сообщили в милицию Рыбницкого района. Специалисты диагностировали у 30-летнего мужчины черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и гематому.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, житель села Ульма вместе с сестрой ремонтировал крышу родительского дома. Мужчина забрался на самый верх, чтобы забить гвозди, однако не удержался и по неосторожности упал с высоты трёх метров на листы шифера.

Вовремя подоспевший приятель доставил пострадавшего в больницу. Он находится в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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