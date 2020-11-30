Сорвал с прохожей сумку: 21-летнему грабителю “светит” до 7 лет тюрьмы

Сорвал с прохожей сумку: 21-летнему грабителю “светит” до 7 лет тюрьмы

Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали 21-летнего уроженца Оргеевского района, совершившего уличное ограбление.

В начале ноября злоумышленник отобрал на улице у женщины сумку с деньгами, банковскими картами и мобильным телефоном. Ущерб, нанесённый пострадавшей, составил 17 050 леев.

Правонарушителя нашли и задержали, он признал свою вину. Согласно действующему законодательству, ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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