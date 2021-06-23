Сорвал цепочку с шеи: в Кишинёве рецидивист ограбил продавщицу (ВИДЕО)

Сорвал цепочку с шеи: в Кишинёве рецидивист ограбил продавщицу (ВИДЕО)

В инспекторат полиции сектора Чекан обратилась сотрудница магазина. Женщина сообщила, что у неё украли золотую цепочку.

44-летняя пострадавшая рассказала, что в магазин зашёл мужчина, сорвал цепочку с шеи и убежал. Ущерб составил 6 500 леев.

Подозреваемого задержали, 27-летний житель столицы ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Похищенное украшение он успел сдать в ломбард.

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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