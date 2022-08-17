Сороки будут сотрудничать с китайским городом Ухань

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Председатель Сорокского района Вячеслав Руснак и примар муниципия Сороки Лилия Пилипецкая провели рабочую онлайн-встречу с представителями администрации китайского города Ухань. Во мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Молдове Янь Вэньбинь, а также депутат ПСРМ Алла Пилипецкая.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в туристической, образовательной и торгово-экономической сферах. Алла Пилипецкая подчеркнула, что для Партии социалистов первостепенным является развитие всех регионов республики, достижение высоких стандартов жизни, открытие новых рабочих мест и рынков сбыта местной продукции.

Во время беседы был отмечен высокий потенциал культурного обмена между городами Сороки и Ухань для повышения туристической привлекательности города, обсуждена возможность преподавания китайского языка молодым сорочанам.

Председатель Сорокского района Вячеслав Руснак подчеркнул заинтересованность в реализации проектов в сфере возобновляемой энергии и энергобезопасности с участием китайской стороны.

Директор Уханьского офиса иностранных дел Дуань Сяомин выразил искреннюю заинтересованность китайской стороны в продолжении интенсивного сотрудничества с Сороками в интересах Молдовы и Китая, сообщили в пресс-службе ПСРМ.

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