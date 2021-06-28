Сопротивлялся полиции: пьяный водитель попал в участок (ВИДЕО)

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В Криулянском районе сотрудники НИОБ остановили 44-летнего водителя Ford.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от тестирования и вёл себя агрессивно. Водителя доставили в инспекторат, а автомобиль эвакуировали на спецпарковку.

На имя нарушителя возбуждено дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также за неповиновение полиции.

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