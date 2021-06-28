Сопротивлялся полиции: пьяный водитель попал в участок (ВИДЕО)

Сопротивлялся полиции: пьяный водитель попал в участок (ВИДЕО)

В Криулянском районе сотрудники НИОБ остановили 44-летнего водителя Ford.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от тестирования и вёл себя агрессивно. Водителя доставили в инспекторат, а автомобиль эвакуировали на спецпарковку.

На имя нарушителя возбуждено дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также за неповиновение полиции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md