Сообщник лже-сотрудника полиции отправлен на скамью подсудимых за ограбление

Сообщник лже-сотрудника полиции отправлен на скамью подсудимых за ограбление

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело в отношении 35-летнего мужчины, участвовавшего в разбойном нападении.

Инцидент произошёл в Шолданештах в 2017 году. Группа злоумышленников, представившись сотрудниками полиции по борьбе с наркотиками, провела обыск в доме жертвы. Затем члены группировки стали вымогать у главы семьи 5000 евро. Мужчина отказался, после чего преступники его избили и забрали найденные в доме деньги и телефоны. Общий ущерб составил около 48 000 леев.

Задержанный гражданин выполнял роль водителя, он не признал своей вины. За соучастие в разбойном нападении ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md