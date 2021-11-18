Сообщник лже-сотрудника полиции отправлен на скамью подсудимых за ограбление

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело в отношении 35-летнего мужчины, участвовавшего в разбойном нападении.

Инцидент произошёл в Шолданештах в 2017 году. Группа злоумышленников, представившись сотрудниками полиции по борьбе с наркотиками, провела обыск в доме жертвы. Затем члены группировки стали вымогать у главы семьи 5000 евро. Мужчина отказался, после чего преступники его избили и забрали найденные в доме деньги и телефоны. Общий ущерб составил около 48 000 леев.

Задержанный гражданин выполнял роль водителя, он не признал своей вины. За соучастие в разбойном нападении ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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