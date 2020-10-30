Сообщения о заложенных в примарии Кишинёва и посольстве Украины бомбах оказались ложными. Возбуждены уголовные дела 0 В результате проведённых правоохранителями проверок в обоих здания взрывчатых веществ не обнаружено. Возбуждены уголовные дела. Правоохранители принимают меры для установления личности звонившего. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 0 Facebook Комментарии Обыски в Глодянах: двое жителей организовали дома склад марихуаны (ФОТО)За неделю полиция задержала 45 скрывавшихся от правосудия нарушителей законаСвыше 60 нарушителей закона попались столичной полиции на прошлой неделеНеизвестный сообщил об якобы заложенных бомбах в зданиях примарии Кишинёва и посольства Украины