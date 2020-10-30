Сообщения о заложенных в примарии Кишинёва и посольстве Украины бомбах оказались ложными. Возбуждены уголовные дела

Сообщения о заложенных в примарии Кишинёва и посольстве Украины бомбах оказались ложными. Возбуждены уголовные дела
В результате проведённых правоохранителями проверок в обоих здания взрывчатых веществ не обнаружено. 

Возбуждены уголовные дела. Правоохранители принимают меры для установления личности звонившего.
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