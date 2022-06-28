(ОБНОВЛЕНО) Сообщение о бомбе в здании суда Буюкан

Сообщение оказалось ложным. В результате проверок в здании суда не нашли взрывоопасных объектов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция принимает меры для установления личности звонившего.
Изначальная новость:
По данным полиции, в службу 112 позвонил мужчина и сообщил, что в здании суда на Буюканах находится взрывоопасный предмет.
Все специализированные службы незамедлительно выехали на место происшествия. Территорию оцепили, работников и посетителей эвакуировали из здания.
На месте работают специалисты “Bomteh”.
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