(ОБНОВЛЕНО) Сообщение о бомбе в здании суда Буюкан

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Сообщение оказалось ложным. В результате проверок в здании суда не нашли взрывоопасных объектов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция принимает меры для установления личности звонившего.

Изначальная новость:

По данным полиции, в службу 112 позвонил мужчина и сообщил, что в здании суда на Буюканах находится взрывоопасный предмет.

Все специализированные службы незамедлительно выехали на место происшествия. Территорию оцепили, работников и посетителей эвакуировали из здания.

На месте работают специалисты “Bomteh”.

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