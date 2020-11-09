Сообщение о бомбе в здании Апелляционной палаты оказалось ложным

Сообщение о заложенной в Апелляционной палате бомбе, оказалось ложным. Сапёры не обнаружили ни одного подозрительного предмета в здании учреждения, передаёт deschide.md.
Напомним, что в службу 112 сегодня поступило сообщение о бомбе, якобы заложенной в здании Апелляционной палаты в столичном секторе Ботаника. На место ЧП прибыли полицейские, сапёры, а также спасатели. Сотрудники Апелляционной палаты были эвакуированы.
Личность звонившего устанавливается.
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