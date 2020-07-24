Сообщение о бомбе в супермаркете Кишинева: работников эвакуировали

Сообщение о бомбе в супермаркете Кишинева: работников эвакуировали

Работников одного из столичных супермаркетов эвакуировали после того, как неизвестный сообщил правоохранителям о заложенной в здании бомбе.

Магазин находится на Московском проспекте. На место прибыли полицейские, пожарные и сапёры. После проверки они не обнаружили в помещении ни одного подозрительного предмета. Сообщение оказалось ложным, передаёт tv8.md.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, личность звонившей была установлена. Ею оказалась женщина, которая находится на учёте у психиатра.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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