Сомнолог объяснил, что недосып нельзя компенсировать за выходные

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Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, что дефицит сна, который человек испытывал в течение пяти рабочих дней, нельзя восполнить за субботу и воскресенье.

Среднестатистическому здоровому человеку нужно спать по семь-девять часов в сутки, отметил он.

– Если человек всю рабочую неделю сознательно сокращал продолжительность сна на два часа, то в субботу и воскресенье ему придётся дополнительно провести в кровати десять часов. Это не так легко сделать. Физиология не даст человеку столько проспать, поэтому он всё равно останется с нехваткой сна, что будет влиять на его здоровье, — подчеркнул сомнолог, пишет russian.rt.com.

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