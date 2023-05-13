Сомнолог назвал условия для эффективного сна

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Специалист рассказал, что наиболее эффективный сон у человека происходит при температуре в помещении от +16 до +19 градусов.

По его словам, перед тем как засыпать в прохладном помещении, важно понять, при какой температуре вам будет комфортно, а при какой вы замёрзнете.

Новиков также рассказал, что не все части тела охлаждаются с одинаковой скоростью. Например, ладони, подошвы, уши и нос влияют на так называемую остываемость тела. Если вы чувствуете, что что-то из перечисленного замёрзло, вряд ли получится уснуть, пишет iz.ru.

– Когда снижается активность симпатической нервной системы, усиленно работающей во время бодрствования и стресса, сосуды раскрываются, а шунты спазмируются — руки, ноги и уши становятся холодными. Ведь через спавшиеся капилляры не происходит теплоотдача. А когда теплоотдача замедляется, человеку тяжело уснуть, — констатировал сомнолог.

Вместе с тем гелевые матрасы также способствуют «быстрому засыпанию, охлаждению организма и погружению в качественный, глубокий сон», считает врач. У такого типа матраса отсутствуют пружины, он создан на основе пены с терморегулирующим эффектом.

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