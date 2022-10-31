Сомнолог назвал способы справиться с бессонницей

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Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов перечислил способы, которые могут помочь справиться с бессонницей.

Специалист отметил, что для бессонницы характерны следующие симптомы: засыпание более 30 минут, ночные пробуждения с общей длительностью бодрствования более 30 минут, ранние утренние пробуждения за 30 минут до звонка будильника, а также поверхностный, неосвежающий сон. В результате плохого ночного сна в течение дня человек отмечает разбитость, сниженную работоспособность, плохое настроение и раздражительность.

– В свою очередь, бессонница ещё больше снижает устойчивость человека к стрессу, постепенно развивается тревожное или даже депрессивное состояние. В более редких случаях на фоне стресса усиливаются проявления других имеющихся расстройств сна, таких как снохождение, сноговорение, ночные кошмары, сонный паралич, — рассказал эксперт.

По словам сомнолога, пишет iz.ru, так как причиной бессонницы является стресс, нужно направить на него основной вектор своего внимания. Чтобы успокоить нервную систему, нужно отказаться от кофеина, который снижает порог возбудимости нервной системы и усиливает степень стресса. Также стоит отказаться и от бурных обсуждений проблем с окружающими людьми. Врач посоветовал сократить просмотр новостей, вызывающих стресс, до 15 минут в день, а также делать это в первой половине дня.

– Нужно внедрить в свой образ жизни физические нагрузки или увеличить их интенсивность. Физическая активность — эффективный способ «переработать» стресс и стать спокойнее, так как во время неё разрушаются гормоны тревоги (кортизол, адреналин и другие). Заниматься спортом желательно минимум по 30-40 минут в день пять раз в неделю, — настаивает врач.

Специалист порекомендовал создать чёткий режим, чтобы ложиться и вставать в одно и то же время. Длительность пребывания в постели должна быть всегда такой же, как обычно в рабочий день. Врач отметил, что не стоит «насильно» пытаться погружать себя в сон. Если ночью не спится, не надо лежать в постели. При этом не стоит спать днём, даже если очень хочется, иначе можно нарушить процесс засыпания вечером.

Если расстройство сна появилось недавно, врач рекомендовал немедленно прибегнуть к вышеперечисленным советам. В большинстве случаев при их соблюдении состояние сна улучшается в течение двух-трёх недель.

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