Солнечный свет снижает заболеваемость гриппом и ОРВИ

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На продолжительность сезона гриппа и ОРВИ влияет солнечный свет. Уровень ультрафиолетового излучения помогает укреплять иммунную систему. Об этом рассказала врач-терапевт Диляра Абрарова.

– Вирусы гриппа типа А и В имеют сезонность — зима и начало весны, а к середине апреля эпидемия идёт на спад. Продолжительность эпидемии гриппа в крупных городах в среднем составляет около восьми недель. На продолжительность сезонности напрямую влияет солнечный свет, уровень ультрафиолетового излучения солнца. Чем раньше придёт солнечная весна, тем быстрее уйдут ОРВИ. Солнечный свет способствует выработке витамина D, участвующего в укреплении иммунной системы и защите организма от вирусных инфекций, в том числе и против COVID-19. Именно поэтому весной и летом мы реже болеем, — рассказала терапевт, пишет ura.news.

Заболеваемость этого сезона типичная и не отличается от других, не считая время пандемии, отметила эксперт.

– В 2020-2021 годах мы наблюдали нестандартную ситуацию. Вирусы гриппа отступили, потому что их вытеснил коронавирус, так как в целях профилактики COVID люди активно самоизолировались и таким образом избежали и других вирусов, — объяснила врач.

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