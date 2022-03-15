Соль недели

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О продовольственной панике и тотальном росте цен

Жители Молдовы переживают тяжёлые времена. Что ни день, то новые испытания и страхи за своё будущее. Из-за событий на Украине экономическое положение многих стран пошатнулось. Не избежала этого и наша республика.

Поддались панике

Рост цен на горючее, военный конфликт в регионе тянут за собой подорожание всех видов продовольственных и промышленных товаров. Многие люди в страхе остаться без продуктов скупают в магазинах упаковками крупы, сахар, растительное масло, соль, тем самым создавая панику и втягивая в это цунами тревоги и других граждан Молдовы. В итоге панике поддаются даже скептики, поэтому с полок торговых сетей сметается всё.

Многие наши соотечественники, как выяснилось из разговоров с некоторыми, боясь серьёзных повышений, делают запасы хотя бы на первое время, чтобы пережить эти смутные времена. Другие же, быстро сориентировавшись, набирают товаров, чтобы наживаться в период перемен и временного дефицита.

По классической формуле, в первую очередь наши граждане стали скупать соль, спички и моющие средства. В начале прошлой недели появилась новость о том, что на севере Молдовы в магазинах исчезла соль. Эта паника передалась в центр и на юг страны. Уже в четверг на полках торговых точек оставались только дорогие виды этого товара – высокие баночки-мельницы по цене от 70 леев и выше за 200 граммов. При мне в одной из торговых сетей металась бабушка, поздно узнавшая о панике и скупке продуктов. Она просила работницу зала, раскладывающую разбросанные на полках пачки с дорогими крупами, найти ей хотя бы одну коробочку спичек и пакетик соли.

В тот же день вечером в социальных сетях пользователи делились историями о том, кто и как раздобыл соль и в каком количестве. Кто-то выставлял фотографии купленных упаковок с солью, сопровождая шутливыми комментариями типа «Меняю 1 кг соли на 10 литров бензина» или «Раритетная соль, очень хороший и неповторимый вкус (ограниченное количество), согласен на денежный перевод, пересылаю во все страны». Моей подруге позвонила соседка и поинтересовалась, успела ли она запастись солью, на что, услышав отрицательный ответ, предложила поделиться, так как ей посчастливилось отхватить 10 пачек.

Потребительские цены в феврале 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, выросли на 18,52%.

Не до смеха

С одной стороны, вроде это и смешно, но, как говорится, если бы не было так грустно. Потому что цены действительно поползли вверх. Соль сразу некоторые предприимчивые продавцы стали продавать по 15 – 25 леев за пачку (5 – 7 леев ранее), ещё больше подорожали молочные и мясные продукты.

Не утешают и данные Национального бюро статистики, которые констатируют, что потребительские цены в феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го выросли на 18,52%. Цены на продукты питания увеличились на 23,2%, на промышленные товары – на 14,92%, а на услуги – на 16,97%. В феврале жизнь стала на 2,07% дороже, чем в январе.

Совсем не лёгким будет для потребителей и март. В четверг уже стало известно о значительном повышении цен на молочные продукты от местных производителей. Если ещё в начале марта коробочка гранулированного творога типа Grăuncior стоила 30 леев, то на минувшей неделе она подорожала до 33,70 лея. Дороже на 10 – 12 леев стали обычные виды творога. Рекорд побило сливочное масло: на рынке за 1 кг просили 160 леев (ранее 130). И так по всем позициям. За ценами на мясо вообще не угнаться.

Власти заверяют, что дефицита продуктов питания не будет, что отсутствие товаров с Украины возместят аналогичными из стран ЕС. Но ясно одно: они будут уже по более высоким ценам. Оттого народ и запасается.

Анастасия Погодина