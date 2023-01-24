Соки против старости

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В каких из них антиоксидантов больше, чем в плодах?

Анна Шатохина

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, человек должен ежедневно получать не менее пяти порций овощей и фруктов в день, одна из которых может быть заменена порцией сока в 150 мл. Диетологи, как правило, рекомендуют выпивать 100–300 мл сока ежедневно.

Чем полезны соки? Какой сок лучше выбирать? Об этом «АиФ» рассказала специалист по производству соков, воды и напитков Людмила Хомич.

И витамины, и минералы

То, что в магазинных соках нет ничего полезного, это миф. Согласно законодательству, соки могут производиться только из качественных спелых овощей и фруктов. При переработке плодов многие полезные вещества переходят в сок и не теряются. Их количество зависит от вида сока и способа изготовления. В соке прямого отжима с мякотью полезных компонентов будет больше.

Что касается витаминов, то в соках присутствуют витамины С, Е, биотин, бета-каротин, К, ниацин, пантотеновая кислота, фолиевая кислота (витамины группы В). Например, в стакане апельсинового сока содержится суточная норма витамина С, что особенно актуально в зимний период, когда содержание витамина С в свежих фруктах и овощах снижено в отличие от выращенных в сезон. В стакане морковного сока – несколько суточных норм бета-каротина, провитамина А.

В соках есть минералы: кальций, фосфор, магний, калий, натрий, железо, цинк, йод, марганец, селен, медь, молибден, хром. При этом содержание фруктовых кислот, минералов и большинства витаминов (кроме витамина С) в соках и фруктах приблизительно одинаково.

Полезен весь срок годности

А ещё соки – поставщик важной группы биологически активных соединений, обладающих антиоксидантным действием, – полифенолов. Эти вещества нейтрализуют воздействие свободных радикалов, являющееся одной из причин повреждения клеток и их старения. К полифенолам относятся флавоноиды и оксикоричные кислоты, в том числе хлорогеновые. В стакане яблочного сока хлорогеновых кислот свыше суточной нормы, а в стакане томатного – тройная норма другого полифенола – ликопина. И хлорогеновые кислоты, и ликопин – мощные антиоксиданты и способствуют профилактике самых разных заболеваний. И в соках промышленного производства все эти полезные соединения есть.

«В недавнем масштабном исследовании изучались соки, – рассказала специалист по производству соков, воды и напитков Людмила Хомич. – Выяснилось, что в соках промышленного производства (а исследовались в основном российские, с полок магазинов) содержится много полифенольных соединений – веществ, которые сейчас рассматриваются как мощные антиоксиданты и могут вносить свой вклад в профилактику большого числа болезней. Особенно важно, что целью исследования также был ответ на вопрос – изменяется ли содержание полифенолов в процессе хранения соков. Выяснилось, что содержание полифенолов не меняется с течением времени. То есть сок полезен в течение всего срока годности».

Причём полифенолов в соках иногда даже больше, чем в самих фруктах. Так, в стакане апельсинового сока содержится около 70% от суточной потребности в флавоноидах. Хотя в апельсинах витамина С раза в 1,5 больше, но при этом флавоноида гесперидина в плодах в 1,5 раза меньше, чем в соке. Содержание ликопина в томатном соке значительно выше, чем в свежих помидорах. Это связано с технологиями переработки фруктов в сок – гесперидин при отжиме дополнительно попадает в сок из не соковых частей апельсина (там его как раз больше всего), а содержание ликопина растёт в ходе тепловой обработки.

Соки с мякотью содержат пищевые волокна. Как растворимые пищевые волокна – в основном пектины, так и нерастворимые, представленные клетчаткой. Эти вещества существенно влияют на процессы пищеварения, улучшают состояние кишечной микрофлоры.

Что выбрать для диеты?

Какие соки лучше пить людям, которые хотят сбросить вес? Наименее калорийны овощные соки – в стакане (250 мл) томатного сока содержится всего около 50 ккал, а из фруктовых самый низкокалорийный – грейпфрутовый сок (около 90 ккал в стакане 250 мл). Кроме этого, в грейпфрутовом соке содержатся вещества (в частности, флавоноид нарингенин), которые, по имеющимся научным исследованиям, способствуют улучшению метаболизма и способствуют снижению массы тела. Можно рекомендовать также обратить внимание на ананасовый сок. Фермент бромелайн, который в нём содержится, также способствует уменьшению жировых отложений в организме. В целом при похудении можно пить любые соки. Главное – соблюдать меру. 100–150 мл в день любого сока дадут в среднем только 40–70 ккал, но доставят удовольствие и обогатят организм полезными веществами.

Как свёкла помогает от повышенного давления?

По стакану в день

Все знают, что «начинающим» гипертоникам помогает физическая активность и правильная диета – больше овощей, зелени, рыбы и ограничение соли, булочек и тортов. Но, оказывается, есть ещё один эффективный способ – регулярно включать в рацион свёклу или свекольный сок.

«Всё дело в нитратах, которыми нас пугали много лет, – говорит врач-диетолог Наталья Денисова. – А свёкла – абсолютный чемпион по их содержанию среди овощей. Нитраты в нашем организме превращаются в оксид азота, который способен расширять сосуды, особенно мелкие капилляры, и тем самым способствовать улучшению снабжения кислородом различных органов – от сердечной мышцы до головного мозга. В 2008 году учёные доказали в исследованиях, что употребление 250 мл (1 стакан) свекольного сока в день снижало давление у пациентов с предгипертонией (АД=130–140/85–90 мм рт. ст.). Более того, сок из свёклы обладал комплексным эффектом: он не только снижал давление, но и делал сосуды более эластичными, ослабляя воспалительный компонент. Благодаря этому тормозилось дальнейшее развитие гипертонии и атеросклероза. Поэтому свёклу и сок из неё рекомендуют обязательно включать в рацион как при начале гипертонии, когда лекарства ещё не назначают, так и потом, когда прописывают постоянное лечение препаратами».

Какую свёклу есть – сырую или варёную? Эффект дадут и та и другая. Но у сырой (особенно в виде сока) он будет сильнее. Идеальная доза – от 250 до 500 мл сока в день в 1–2 приёма. Вкус у свекольного сока довольно яркий, непривычный, поэтому можно смешивать его с соками из других овощей и фруктов (томаты, огурцы, морковь, яблоки, апельсины и другие). Любые эксперименты приветствуются. Можно добавить имбирь, специи, перец, стебли сельдерея. Ещё очень полезно употреблять свёклу в виде смузи. В этом случае вместе с соком мы получим большое количество пищевых волокон, эффективных в борьбе с лишним весом (что немаловажно при начинающейся гипертонии) и запорами.

Начинайте пить сок с небольшого количества ежедневно, постепенно доводя до рекомендуемой нормы. И обращайте внимание на реакцию организма.

Кстати, в связи с тем, что из нитратов в организме образуется окись азота (а содержание именно этого вещества в организме увеличивают виагра и подобные ей лекарства: непосредственно окись азота влияет на кровенаполнение сосудов), свекольное меню поможет мужчинам поддержать своё реноме во время секса. Пусть и не так сильно, как виагра, но свою роль в этом важном деле она играет. Наоборот, если мужчина уже принимает виагру или похожие препараты, свёклой лучше не злоупотреблять. Может случиться «передозировка» окиси азота, из-за чего существенно возрастает риск побочных эффектов.

Кому может быть противопоказано «лечение» свёклой?

Людям с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта из-за возможного раздражающего действия концентрированного сока на слизистую. Им лучше потреблять свёклу в отварном виде и в умеренных количествах.

Также аккуратными со свёклой надо быть диабетикам. Овощ содержит достаточно много простых углеводов, что необходимо учитывать людям с нарушениями углеводного обмена.

Кроме того, свёклу стоит употреблять осторожно людям с мочекаменной болезнью и подагрой.