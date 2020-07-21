Союз ветеранов Кишинева получил компьютеры от Санкт-Петербурга

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Посол России в Молдове Олег Васнецов провел встречу с председателем Совета ветеранов Кишинева Юрием Ереминым и вручил ему благодарственное письмо от Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом за эффективную поддержку проживающих в столице ветеранов Великой Отечественной войны.

Как отмечается на официальной странице дипломатической миссии в соцсети, кишиневская ветеранская организация активно оказывает посольству содействие в сборе документов на оказание ветеранам помощи. Такое сотрудничество позволило помочь десяткам фронтовиков, бывших узников фашистских лагерей, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла. В благодарность Олег Васнецов передал Совету ветеранов Кишинева комплекты современной оргтехники от правительства Санкт-Петербурга.

– Акция завершила благотворительный марафон российской северной столицы по оказанию помощи регионам Молдовы к 75-летию Великой Победы и началу учебного года. Компьютеры получили ветеранские организации, учебные заведения и организации соотечественников Кишинева и приднестровского региона Республики Молдова, – говорится в сообщении посольства. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.