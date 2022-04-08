Союз офицеров: ПДС может запретить и солнце, но оно всё равно будет всходить и заходить. Может запретить православный крестик, но люди всё равно будут верить

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Офицеры и другие ветераны силовых структур Молдовы осудили решение парламента о запрете георгиевской ленты. В своём заявлении они напомнили, что она является символом Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

– В те страшные годы погибло 650 тысяч жителей Молдовы, около 400 тысяч уроженцев нашей земли воевали в рядах Красной Армии. Героизм 250 тысяч молдавских солдат, офицеров и партизан был отмечен орденами и медалями. Многие из них были награждены солдатским орденом Славы и медалью «За Победу над Германией», наградная лента которых имеет чёрно-оранжевые цвета георгиевской ленты. Сегодня эти награды украшают грудь всех оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны, которые являются членами нашей организации, – отмечается в заявлении Исполнительного комитета Союза офицеров Республики Молдова.

Члены организации считают, что нельзя запретить память о своих отцах и дедах, освободивших мир от фашизма. Поэтому георгиевская лента станет ещё и символом борьбы с проявлениями неонацизма, считают офицеры и ветераны силовых структур.

– Сегодня георгиевская лента объединяет миллионы антифашистов по всему миру. Конечно, парламентское большинство ПДС при желании может запретить и солнце, но, тем не менее, оно будет всходить и заходить, независимо от желания депутатов. Можно запретить ношение православного крестика как символа веры. Тем не менее, верующие люди будут его носить. 9 Мая – особая дата в истории современного молдавского государства. Это дата, напоминающая о славном прошлом нашего народа, о нашей общей победе над фашизмом. Это особая дата в наших сердцах. И георгиевская ленточка – символ нашей памяти о наших отцах и дедах, об их победе над фашизмом! – говорится в заявлении организации.

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