Союз народов и государств в борьбе с COVID-19 стал приоритетом в повестке деятельности ООН, – Гречаный

– Мы благодарны ООН, в частности, Всемирной организации здравоохранения, за поддержку Республики Молдова в борьбе с пандемией и за огромную работу, проделанную во всем мире. В эти трудные времена мы солидарны с ВОЗ в ее усилиях по преодолению кризиса в области здравоохранения и поиску средств правовой защиты, которых ожидает мир. В то же время мы солидарны с почти 42 миллионами положительно протестированных людей и более 30 миллионами выздоровевших людей во всем мире. Я говорю это осознанно – помимо правильного лечения и гигиены пациенты нуждаются в сострадании и моральной поддержке, – отметила Гречаный.