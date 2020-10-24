Союз народов и государств в борьбе с COVID-19 стал приоритетом в повестке деятельности ООН, – Гречаный

24 октября – День ООН. В этом году эту дату мы отмечаем с озабоченностью и надеждой, отметила на своей странице в соцсети спикер парламента Зинаида Гречаный.
Она подчеркнула, что противодействие пандемии наглядно продемонстрировало, что односторонние спонтанные усилия тщетны и что необходимо тесное сотрудничество в борьбе с этим невидимым врагом. Союз народов и государств в борьбе с COVID-19 стал приоритетом в повестке деятельности Организации Объединенных Наций, считает председатель законодательного органа.
– Мы благодарны ООН, в частности, Всемирной организации здравоохранения, за поддержку Республики Молдова в борьбе с пандемией и за огромную работу, проделанную во всем мире. В эти трудные времена мы солидарны с ВОЗ в ее усилиях по преодолению кризиса в области здравоохранения и поиску средств правовой защиты, которых ожидает мир. В то же время мы солидарны с почти 42 миллионами положительно протестированных людей и более 30 миллионами выздоровевших людей во всем мире. Я говорю это осознанно – помимо правильного лечения и гигиены пациенты нуждаются в сострадании и моральной поддержке, – отметила Гречаный.
Это символическое совпадение, добавила она, что сегодня на уровне ООН отмечается Всемирный день информационного развития.
– Считаю очень важным, чтобы параллельно с головокружительным расширением источников и инструментов информирования люди во всех уголках мира получали правдивую информацию, делали правдивые выводы и тем самым повышали уровень своей защиты и безопасности. Здоровый дух в здоровом теле. Эта мудрость снова обрела свою актуальность. Пользуюсь этой возможностью, чтобы подчеркнуть нашу признательность за прекрасное партнерство между Парламентом Республики Молдова и агентствами ООН и выразить нашу готовность продолжать работать вместе во имя мира и безопасности людей, – подытожила спикер.
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