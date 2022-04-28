Соглашение подписано: ПДС продаёт Республиканский стадион США

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Сегодня Соединённые Штаты Америки и Республика Молдова подписали Меморандум о соглашении по продаже собственности Республиканского стадиона. Информация об этом появилась на странице посольства США в соцсети.

Теперь на данной территории «появятся общественный парк, реставрированные знаковые ворота стадиона и дипломатический кампус мирового класса, демонстрирующий силу и устойчивость партнерства между двумя странами», говорится в сообщении.

⁃ Благодарю правительство и народ Молдовы за выполнение обязательства, которое впервые было принято в 2015 году, чтобы позволить нам приобрести участок для строительства нашего нового посольства. Я надеюсь, что Соединённые Штаты и в дальнейшем останутся сильным партнёром, а новое посольство — хорошим соседом на долгие годы для жителей Кишинёва, – сказал посол США Кент Логсдон.

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