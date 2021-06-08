Соглашение о соцзащите, патенты, миграционная амнистия: Додон о решениях в поддержку молдавских граждан в России (ВИДЕО)

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18 и 19 июня Игорь Додон планирует провести встречи с представителями молдавской диаспоры в Москве и в Санкт-Петербурге. Об этом Игорь Додон заявил в “Интервью недели” на “Первом в Молдове”. Председатель ПСРМ также рассказал о том, какая работа в настоящий момент ведётся в поддержку наших соотечественников в Российской Федерации.

– Первое и самое важное – это Соглашение о социальной защите. В прошлом году наше правительство закончило все необходимые процедуры, но мы не успели его провести через парламент, чтобы оно вступило в силу. Мы будем настаивать, чтобы в июле-августе это соглашение было принято. Это означает, что нашим людям, которые работают в России, по приезде домой в Молдову будет засчитываться при расчёте пенсии стаж работы в РФ. Это очень важно, – сказал он.

Второй вопрос – патенты. По просьбе ПСРМ депутаты Госдумы из партий “Справедливая Россия” и “Единая Россия” зарегистрируют в ГД проект закона об отмене для граждан Молдовы этого документа, учитывая то, что РМ имеет статус наблюдателя при ЕАЭС, полученный по инициативе Игоря Додона.

– Есть и третий, очень важный, “горячий” момент, который сейчас волнует многих. РФ объявила, что 15 июня – окончательный срок для выезда из России всех, кто нарушил миграционный режим в РФ. Это где-то 55 тыс. наших граждан. Сейчас мы работаем для того, чтобы сделали какие-то исключения для наших граждан, либо продлили это, чтобы наши граждане не были обязаны срочно приехать домой. Они там работают. Напротив, многие граждане отсюда хотят вернуться в Россию, – подытожил он.

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