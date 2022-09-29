Соцработники и библиотекари пройдут обучение, чтобы помогать гражданам с получением компенсаций

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Первые 180 социальных работников и библиотекарей начали обучаться тому, как работать с платформой www.compensatii.gov.md, чтобы помочь гражданам зарегистрироваться онлайн и получить компенсацию за энергию.

Как уточнили в Минтруда и соцзащиты, граждане, не имеющие доступа в интернет или не имеющие необходимых навыков для регистрации, смогут обратиться за помощью к обученному персоналу.

Всего обучение пройдут более 2000 социальных работников и библиотекарей по всей стране. Тренинги организованы Министерством труда и социальной защиты при поддержке Европейского союза и Программы развития ООН в рамках Программы по преодолению последствий энергетического кризиса в Республике Молдова, пишет moldpres.md.

Правительство гарантирует, что все граждане, попадающие в категории энергетической уязвимости, будут получать помощь, предоставляемую для оплаты счетов. В то же время будет создана зелёная линия, где будет доступна информация о процедуре запроса компенсации, доступе и регистрации на онлайн-платформе compensatii.gov.md, — уточняется в пресс-релизе министерства.

На выплату компенсации за энергию будет выделено около 5 млрд леев (около 250 млн евро).

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