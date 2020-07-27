Социсследование: жители Молдовы за ЕАЭС и против НАТО

Социсследование: жители Молдовы за ЕАЭС и против НАТО

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялся референдум, на котором гражданам предстояло бы выбрать между вступлением в Европейский союз и в Евразийский экономический союз, 41,7% предпочли бы ЕАЭС, а 40,9% – ЕС. Таковы результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня.  

В то же время в случае проведения плебисцита по вопросу вступления в НАТО 50,7% проголосовали бы против. За – 24,3%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов с 14 по 24 июля. В исследовании приняли участие 1175 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.

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