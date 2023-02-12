Социолог назвал антирекорды правительства Гаврилицы

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Социолог Дору Петруци считает, что “правительство Натальи Гаврилицы – уже история” и перечислил “пять его антирекордов”.

Как передаёт “ИНФОТАГ”, он написал в социальных сетях, что “это было единственное правительство, премьер-министр которого даже близко не входила в пятёрку лучших политиков по рейтингу, учитывая, что ее партия “Действие и солидарность” победила на выборах с более чем 50% голосов”.

По словам Петруци, это правительство вызвало самое быстрое и массовое разочарование граждан после выборов.

– Создалась невероятная ситуация, когда в поддержку отставки/досрочных выборов выступали более чем 50% населения (согласно соцопросам – “И.”). Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну является рекордсменом (среди членов правительства), за отставку которого высказалось более чем 70% населения, – сообщил он.

Также социолог выделяет разочарование среди сторонников PAS, 40-60% которых серьёзно критиковали меры, принятые правительством Гаврилицы и невыполнение им предвыборных обещаний.

– Именно это правительство провалилось по всем вопросам, которые оно решало (кроме евроинтеграции), особенно, касающимся долгожданной реформы юстиции и борьбы с коррупцией, – отметил он.

Также социолог подверг критике манеру общения правительства с гражданами, назвав её “невообразимой”.

– Ночные встречи с нулевой обратной связью, странные и совершенно неорганизованные объявления при смене некоторых министров, ляпы и перлы премьер-министра. Раздражение, вызванное неловкими роликами, в которых пытались хвалить повышение пенсий или заверять население, что весной-зимой-весной будет лучше или намного хуже,- считает социолог.

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