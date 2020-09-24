Социальный эксперимент обернулся уголовным делом: в Бельцах задержали молодых людей, инсценировавших похищение (ВИДЕО)

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Страшные моменты пережили накануне оказавшиеся на улице Штефана чел Маре в Бельцах граждане. На их глазах появился чёрный Mercedes с иностранными номерами, из которого выскочили двое вооружённых мужчин в масках. Они схватили стоявшую на остановке девушку и затолкали её в машину. Один из свидетелей этой сцены вызвал полицию.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые задокументировали инцидент. В поисках автомобиля и преступников были задействованы все силовые структуры.

Вскоре машина были идентифицирована и остановлена на одной из улиц Бельц. В ней находились 4 молодых человека и “похищенная” девушка. Всем от 16 до 24 лет, они из Сынжерейского и Штефан-Водского районов.

В автомобиле были обнаружены пластиковый пистолет и автомат Калашникова, а также 3 чёрные шапки. Молодых людей задержали и сопроводили в полицейский участок. Там подозреваемые рассказали, что провели социальный эксперимент, чтобы проанализировать поведение граждан в подобной ситуации.

Четверо молодых людей были задержаны на 72 часа. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Генеральный инспекторат полиции призывает граждан не проводить подобные эксперименты, так как они могут привести к трагедии.

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