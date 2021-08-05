“Социальный диалог с кишинёвцами”: в воскресенье жителей столицы ждёт музыкальное шоу

“Социальный диалог с кишинёвцами”: в воскресенье жителей столицы ждёт музыкальное шоу

Примария Кишинёва сообщает, что в это воскресенье, 8 августа, в 18:00 на гранитной лестнице в парке “Валя морилор” состоится музыкальное шоу “Вечер в парке”. Мероприятие организует Управление культуры.

Зрителей ждут музыкальные выступления при участии оркестра “Avanti”.

В рамках кампании “Социальный диалог с кишинёвцами” в различных секторах столицы организуются культурные мероприятия. Они призваны использовать потенциал художественных сообществ, продвигать местные ценности и стимулировать интерес общества к культуре.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md