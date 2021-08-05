“Социальный диалог с кишинёвцами”: в воскресенье жителей столицы ждёт музыкальное шоу

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Примария Кишинёва сообщает, что в это воскресенье, 8 августа, в 18:00 на гранитной лестнице в парке “Валя морилор” состоится музыкальное шоу “Вечер в парке”. Мероприятие организует Управление культуры.

Зрителей ждут музыкальные выступления при участии оркестра “Avanti”.

В рамках кампании “Социальный диалог с кишинёвцами” в различных секторах столицы организуются культурные мероприятия. Они призваны использовать потенциал художественных сообществ, продвигать местные ценности и стимулировать интерес общества к культуре.

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