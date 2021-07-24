“Социальный диалог с кишинёвцами”: в эти выходные жителей столицы ждут интересные мероприятия

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В эти выходные пройдут культурно-художественные мероприятия в рамках проекта “Социальный диалог с кишинёвцами”. Мероприятия организует столичная примария.

Как рассказал на своей странице в соцсети генпримар Ион Чебан, жителей столицы ждут музыкальные представления, конкурсы детского рисунка на асфальте, тематические дискуссии в сфере архитектуры.

Так, сегодня неправительственная организация “Save Chișinău” при участии местного молодёжного совета организует общественные дебаты для молодёжи и взрослых под названием “Descoperă Chișinăul”.

Сегодня вечером можно будет насладиться музыкально-художественным шоу и выступлением оркестра “Avanti”. Мероприятие состоится в парке “Долина Роз”, у музыкального фонтана.

В воскресенье с 10:00 дети смогут принять участие в культурно-художественном мероприятии “Каникулы моей мечты”. Вечер завершится музыкой: с 19:00 в парке “Ла Извор” будет проходить музыкально-художественное шоу, а на сцене выступят оркестр народной музыки “Busuioc” и фольклорные ансамбли “Doina” и “Codrenii”.

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