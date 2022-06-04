“Социальный диалог с кишинёвцами”: какие мероприятия пройдут в эти выходные

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4 и 5 июня в столице пройдут разнообразные культурно-художественные мероприятия. Их организует примария.

В субботу в 11:00 в различных секторах столицы состоятся художественные мероприятия, посвящённые детям.

В сквере “Михай Долган”, ул. Болгарская, 43, пройдёт акция «Праздник пришёл», организованная претурой сектора Центр. В парке “Сармизегетуса” состоится аналогичное мероприятие под названием “Детство – сладкое волшебство”. Организатор – претура Ботаники.

В парке “Алунелул” на улице Каля Ешилор состоится шоу “Музыкальные ритмы фанфар”, а на Чеканах, на улице Алеку Руссо, 57, представят культурно-художественную программу “Виват, детство”.

В воскресенье в 11:00 на проспекте Мирча чел Бэтрын, в сквере у Солнечного дерева, пройдёт творческая мастерская.

В 15:00 на пешеходной улице Евгения Доги состоится выставка работ выпускников Школы изобразительных искусств им. Алексея Щусева.

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