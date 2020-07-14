Социальные законы вступили в силу! Почти миллион граждан получат помощь от государства

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Хорошая новость для граждан страны. Благодаря предложениям президента Игоря Додона и настойчивости правительства Кику и депутатов социалистов, сегодня вступили в силу социальные законы, принятые кабинетом министров под свою ответственность.

Таким образом, почти миллион граждан получат финансовую помощь от государства, отметил на своей странице в соцсети председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Речь о более высоких зарплатах для десятков тысяч работников медицинской системы, более 660 тысяч пенсионеров получат по 700 леев, тысячам фермеров будут предоставлены субсидии, сотрудникам силовых структур помогут купить “Первое жилье”. Помощь получат и многие другие бенефициары этих законов, – добавил он.

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