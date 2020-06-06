Социальные проекты, в том числе помощь пенсионерам и удвоение зарплат медработникам, – приоритеты правящего большинства

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Парламентское большинство Социал-демократической платформы “За Молдову” поддержит социально-экономические законопроекты, разработанные правительством по согласованию с президентом. Об этом шла речь во время заседания правящей коалиции в пятницу вечером с участием главы государства Игоря Додона и премьер-министра Иона Кику.

ПСРМ подчеркнула важность для граждан, прежде всего, проектов, предусматривающих выделение 700 леев для всех пенсионеров, которые получают до 3000 леев в месяц, а также поэтапное удвоение заработной платы для всех медицинских работников. Эти проекты, инициированные главой государства, должны быть утверждены правительством как можно скорее, и за них проголосует парламентское большинство.

На встрече также обсуждалась текущая ситуация в борьбе с пандемией коронавируса, меры, принятые правительством до настоящего времени, и действия, которые предпринимаются для уменьшения воздействия кризиса в области здравоохранения. Также были рассмотрены возможные дополнительные сценарии поддержки деловых людей, пострадавших от пандемического кризиса.

Социалисты отметили, что и парламент, и правительство должны сосредоточить свою деятельность на потребностях граждан страны, чтобы максимально избегать участия в политических играх.

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