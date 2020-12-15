Социальные платежи станут доступнее через сервис MPay

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Правительство одобрило проект постановления, разработанный с целью приведения нормативных актов в соответствие с положениями Закона об осуществлении распределения социальных пособий через государственную службу электронных платежей MPay.

Согласно документу, помимо компонента сбора платежей, MPay Service будет обеспечивать распределение выплат из государственного бюджета среди физических лиц. Бенефициары пособий смогут выбрать любого поставщика платежных услуг, подключенного к услуге MPay, с помощью любого доступного метода оплаты в любом месте страны.

В проекте также предусмотрено, что “размеры социальных пособий, установленных и не запрошенных получателями в течение 12 месяцев подряд, приостанавливаются и возобновляются к выплате с месяца подачи заявления. Они выплачиваются задним числом, а выплата пенсий возобновляется с месяца приостановления без каких-либо ограничений”.

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