Социальные магазины, запущенные по инициативе Илана Шора, помогают людям

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Все больше людей стали покупать продукты питания в социальных магазинах, запущенных по инициативе Илана Шора. И это потому, что цены на все продукты в этих магазинах ниже по сравнению с остальными торговыми единицами. Это связано с цепными подорожаниями последнего периода, вызванными действиями нынешней власти. Информацию подтвердили представители социальных магазинов в населенных пунктах Криулянского района, а также покупатели.

«Этот магазин очень хороший. Я только здесь покупаю продукты. Почти каждый день прихожу в этот магазин. А еще я живу рядом, и мне очень удобно. Цены намного ниже, чем в других магазинах, где все подорожало из-за Майи Санду. Хлеб здесь стоит 4 лея, а в остальных магазинах – от 7 леев», – поведала пенсионерка из Криулень.

«Почти каждый день прихожу в этот магазин, который спасает нас. У меня ребенок с ограниченными возможностями, я получаю за него 1000 леев. У меня самой средняя степень инвалидности и я получаю от государства пособие в размере 600 леев. Я трачу по тысяче леев в месяц только на памперсы для ребенка. А нужно еще и питаться. Счета подорожали, продукты тоже подорожали. Нам очень тяжело. Мы рады этому социальному магазину, потому что продукты здесь дешевле», – заявила жительница города Криулень.

«Эти магазины – наше спасение. Во всех других магазинах все намного дороже, и я даже не захожу в них. А еще и счета выросли, как же жить дальше? До недавнего времени я покупала себе больше продуктов из этого социального магазина, теперь и здесь не могу позволить себе многого купить, потому что денег не остается», – отметила еще одна пенсионерка из Криулень.

Еще одна жительница Криулень сказала следующее:

«Я покупаю продукты только в этом социальном магазине. Только здесь еще можно найти приемлемые цены. После оплаты счетов у нас остаются крохи, и мы можем позволить себе покупать продукты только здесь. И хлеб, и макаронные изделия, и молочные продукты здесь дешевле. Другие магазины не для пенсионеров».

В этом контексте администратор социального магазина в городе Криулень Елена Симон утверждает, что ежедневно магазин обслуживает не менее 250 покупателей.

«Люди покупают продукты первой необходимости: хлеб, молоко, мясо. Все жалуются на мизерные пенсии, что не могут себе позволить многого. Все благодарны, так как здесь продукты намного дешевле, чем в других магазинах. Этот социальный магазин является самым посещаемым в населенном пункте», – отметила Елена Симон.

Очередь образовалась и у мобильного социального магазина в селе Рэкулешть Криуленского района.

«Этот магазин очень важен для нас, особенно для стариков. Большинство продуктов в других магазинах подорожало, а в этом магазине – нет. Цены очень доступные по сравнению с ценами в сельском магазине», – сказала жительница села Рэкулешть.

«Наш населенный пункт уже два года пользуется сетью социальных магазинов. Мы очень рады, что машина с продуктами приезжает в наш населенный пункт, это очень удобно, потому что не все люди могут ездить в другие населенные пункты, чтобы купить то, что им нужно. Персонал очень вежливый. Цены доступны по сравнению с другими магазинами. Проще говоря, цены здесь земные, ассортимент богат, мы находим все, что нам нужно. Жаль, что этот магазин приезжает в наш населенный пункт только раз в неделю. Мы хотели бы, чтобы он приезжал два раза в неделю», – отметила женщина из Рэкулешть.

«Нам необходим этот магазин. Здесь мы находим все, что нам нужно. Продукты свежие. Я не признаю других магазинов, кроме этого. Я хожу в этот магазин каждый раз, когда он приезжает к нам. Во всех населенных пунктах должны быть такие магазины», – заявила другая жительница села Рэкулешть.

Проект социальных магазинов был запущен в 2015 году по инициативе лидера Партии «ШОР» Илана Шора. Первый магазин открылся шесть лет назад в городе Оргееве. Как заявил Илан Шор, он рад, что люди могут покупать себе качественные продукты по доступным ценам.

«Власть “хороших времен” принесла трудные времена, особенно для пенсионеров –наиболее уязвимой категории населения. Этим бедным людям и так тяжело жилось, они были вынуждены отказываться от лекарств, чтобы покупать себе еду и оплачивать счета. Теперь им нужно все свои деньги отдавать на коммунальные платежи. Преступная власть решила обречь их на еще большую нищету, а также на голод. Я очень рад, что социальные магазины работают и поныне. Я счастлив, что люди могут покупать себе качественную еду по доступным ценам. Речь идет о примерно 400 тысячах бенефициаров. Многие граждане говорят, что такие магазины должны существовать в каждом населенном пункте, и я согласен с ними в этом. Мы сделаем все возможное, чтобы сеть социальных магазинов была расширена по всей стране, а люди могли покупать все, что им нужно. Вместе с моей командой мы продолжим работать для людей, независимо от чинимых нам препятствий», – заверил Илан Шор.

В настоящее время работает 138 магазинов: 91 – мобильные, а остальные 47 – стационарные. Число бенефициаров составляет сейчас около 400 тысяч. По большей части это пенсионеры, ветераны войны, многодетные семьи и люди с низкими доходами.

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