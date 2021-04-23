Социально уязвимые жители столицы ежемесячно получают наборы с продуктами питания

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1 200 нуждающихся жителей Кишинёва, которым предоставляются обеды, ежемесячно получают наборы с продуктами питания.

По словам генерального примара Иона Чебана, Главное управление социальной помощи и здравоохранения предоставляет пакеты с продуктами вместо обедов в связи с пандемией COVID-19.

Пакеты с продуктами получают пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, семьи с одним родителем или многодетные семьи, а также люди без дохода либо с низким уровнем дохода. В муниципальном бюджете на 2021 год на эти цели было предусмотрено 11 млн леев, – отметил Чебан.

Генпримар уточнил, что в пакете находятся мясо птицы, рыба, консервы, рисовая и гречневая крупа, сахар, печенье, подсолнечное масло, сливочное масло, крендели, чай, фрукты. Продукты сопровождаются всеми необходимыми документами, подтверждающими их качество.

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