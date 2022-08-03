8000 детей в столице получат единовременную помощь от примарии к новому учебному году

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Как сообщили в столичной примарии, для 8000 учащихся из социально незащищённых семей выделят по 700 леев для подготовки к учебному году.

На первом этапе заявленной помощью воспользуются 6 423 ребёнка: на эти цели выделено 4,5 млн леев.

Получателями единой материальной помощи являются малообеспеченные, многодетные и неполные семьи, семьи, в которых один из родителей имеет инвалидность, а также семьи, где над детьми установлена ​​опека.

Бенефициары могут получить выплаты со 2 августа по 2 ноября в отделениях АО “Почта Молдовы” при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

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