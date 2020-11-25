Социалисты зарегистрировали в парламенте законопроект о возвращении российских аналитических и новостных программ

Аналитические и новостные программы российских телеканалов вернутся в медиа-пространство Молдовы. Соответствующий законопроект, как и было обещано ранее, в парламенте зарегистрировали депутаты ПСРМ.
Инициативу в ближайшее время рассмотрят на заседании законодательного органа.
Напомним, накануне фракция ПСРМ зарегистрировала в парламенте еще один важный законопроект – о статусе русского языка.
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