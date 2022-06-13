Социалисты выступили с ещё одной инициативой в поддержку пенсионеров

0

Социалисты предлагают ежегодно выделять пожилым людям с низкими доходами финансовую поддержку в размере средней пенсии, полученной в течение текущего года. Так, в этом году средний размер пенсии составляет 2638 леев. Инициатива была предложена депутатами ПСРМ и доступна на сайте парламента.

Согласно проекту, помощью смогут воспользоваться лица, чья пенсия не превышает среднюю заработную плату по экономике, которая в этом году была установлена в размере 9900 леев. Финансовая поддержка также должна быть предоставлена пожилым людям, которые не обладают полным страховым стажем или каким-либо другим критерием для установления пенсии по возрасту.

Социалисты обращают внимание на то, что в условиях беспрецедентной инфляции получатели маленьких пенсий находятся на грани выживания. Минимальной пенсии, установленная правительством в размере 2278 леев, не хватает для удовлетворения жизненно важных потребностей. В то же время бенефициары пенсии по возрасту имеют право на ежемесячные платежи в размере всего 1139 леев .

Если инициатива ПСРМ будет поддержана депутатами ПДС, то пенсионеры смогут получить помощь, как только закон будет опубликован в Monitorul Oficial.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.