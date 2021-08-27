Социалисты возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре

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Сегодня, в 30-ю годовщину независимости Республики Молдова, депутаты парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов, муниципальные советники, активисты и сторонники Партии социалистов и «Молодой гвардии» возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре.

30 лет назад, 27 августа 1991 года, парламент Молдовы, в соответствии с решением Великого национального собрания, принял Декларацию о независимости. В результате Республика Молдова стала независимым государством, «могущим свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческим и этническом пространстве его национального становления».

Обращаясь к гражданам в этот день, лидер социалистов Игорь Додон подчеркнул, что «у Молдовы было славное прошлое, у Молдовы есть и будущее. Важно защищать и любить её». Он призвал соотечественников «не терять надежду, не отказываться от своей страны, не прекращать жить, работать и мечтать о лучшем будущем в Молдове и для Молдовы».

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