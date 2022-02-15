Социалисты – Венецианской комиссии: Принятый ПДС закон о предварительной оценке судей и прокуроров недопустим (ВИДЕО)

Социалисты – Венецианской комиссии: Принятый ПДС закон о предварительной оценке судей и прокуроров недопустим (ВИДЕО)

Депутаты Блока коммунистов и социалистов уведомят Венецианскую комиссию о недопустимости принятого ПДС закона о предварительной оценке судей и прокуроров. Социалист Григорий Новак подчеркнул сегодня на брифинге для прессы, что документ был утверждён вопреки рекомендациям ВК и представляет собой атаку на судебную власть. 

Новак добавил, что нововведения противоречат принципам демократического государства и могут иметь опасные последствия. Депутат считает, что данные действия ПДС в конечном итоге скомпрометируют реформу юстиции в Молдове.

– Хотим напомнить Венецианской комиссии, что её рекомендации не были учтены. Не был принят во внимание ни один аргумент…Мы хотим предупредить наших партнёров о том, что реформа юстиции в Молдове терпит крах, – сказал он. 

На нарушение норм и принципов правового государства указал и член Исполнительного комитета ПСРМ Максим Лебединский. Он выразил уверенность в том, что реформа юстиции не должна становиться “охотой на ведьм”.

Напомним, закон был утверждён голосами ПДС во втором чтении на прошлой неделе. Фракция БКС в знак протеста покинула заседание парламента.

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