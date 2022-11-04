Социалисты требуют отставки директоров НАРЭ и ликвидации агентства

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Акция протеста против беспрецедентного роста цен и тарифов на коммунальные услуги была организована сегодня Партией социалистов перед входом в здание Национального агентства по регулированию в энергетике. В акции приняли участие депутаты парламента, муниципальные советники, активисты ПСРМ и молодёжной организации «Молодая гвардия».

Участники протеста скандировали: «Нет росту тарифов», «НАРЭ – в отставку!», «Требуем ликвидации НАРЭ!».

Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча заявил, что НАРЭ обсуживает интересы некомпетентного правительства и энергокомпаний, а не интересы граждан, поэтому руководство НАРЭ должно уйти в отставку в полном составе в отставку, а сама структура должна быть ликвидирована.

Батрынча обратил внимание на то, что премьер-министр Наталья Гаврилицэ заявила на этой неделе, что она не знает, какой будет цена на электроэнергию в конце месяца, а НАРЭ уже утверждает тариф: «На чём основаны эти расчёты, если цены поставок энергоресурсов нетранспарентны? В чьих интересах НАРЭ повышает тарифы?»

Вице-спикер подчеркнул, что люди не виноваты в том, что власти не могут обеспечить страну качественными энергоресурсами. Поэтому правительство, не способное нести ответственность за каждый лей, должно также уйти в отставку.

Батрынча обратил внимание присутствующих на то, что даже в условиях жёсткой экономии, к которой власти призывают население, во всех окнах роскошного знания НАРЭ горит свет. Он отметил, что аренда этого здания стоит миллионы леев, а руководители НАРЭ получают зарплату более чем 70 тысяч леев. И все эти расходы – за счёт населения.

И пусть эти средства НАРЭ получает не из бюджетных денег, а из отчислений энергокомпаний. Но откуда получают доходы эти компании, как не из карманов потребителей услуг, то есть из карманов всего населения?, – подчеркнул Батрынча.

Депутат ПСРМ Василий Боля зарегистрировал в агентстве прошение об отставке от имени всего руководства НАРЭ. Боля отметил, что ежемесячная зарплата руководителей НАРЭ зависит от тарифов – чем больше тарифы – тем больше зарплаты. В то же время тарифы на электроэнергию выросли на 300 процентов, и это не предел.

В марте мы проголосовали в парламенте за постановление, которым вынесли вотум недоверия руководству НАРЭ. Сегодня я подал прошение об отставке от имени четырех директоров НАРЭ в адрес председателя парламента. Все, что им нужно сделать, – это просто подписать прошение и отправить по почте в парламент. Мы с удовольствием рассмотрим их и утвердим, потому что все, что они делают, наносят ущерб гражданам Республики Молдова, – сказал Василий Боля.

Депутат ПСРМ Владимир Односталко призвал власть прекратить издеваться над народом.

Власть целенаправленно проводит политику социального геноцида. Помимо того, что людям уже нечего положить в холодильник, так ещё и держать дома холодильник скоро будет роскошью. Непосильные цены на коммунальные услуги вынуждают людей на крайние меры: мерзнуть дома, реже мыться и жить в темноте, – сказал депутат.

В заключение митинга Влад Батрынча сообщил, что митинги протеста против роста тарифов и антинародной политики властей будут продолжены.

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