Социалисты требуют остановить процесс ликвидации вузов (ВИДЕО)

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Партия социалистов обвиняет власти страны в полном отсутствии прозрачности в том, что касается так называемого реформирования вузов. Как отметил на брифинге для прессы вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, представители университетов возмущены тем, что их просто поставили перед фактом, что учреждения, в которых они работают, будут поглощены другими. Батрынча призвал власти не прикрываться вынужденной экономией средств из-за кризиса, так как в этих же условиях деньги на другие нужды почему-то находятся.

– Любая реформа должна приводить к развитию. Мы не понимаем, какое развитие принесёт оптимизация, слияние вузов, и обществу не объясняют этого. Понимаем, что кризис, но деньги на новые министерства – десятки, а то и сотни миллионов – находят. Вырос бюджет Госканцелярии, СИБ, КС, других учреждений. Может быть, эти увеличения нужны, но система образования не меньше нуждается в финансовой помощи от государства, – отметил Батрынча.

Он также сообщил о планах властей в отношении имущества ряда университетов – участков и помещений, включая общежития. По словам Батрынчи, они представляют интерес не только для правительства, но и для частных лиц. Руководство страны не торопится объяснять это: сегодня депутаты ПДС отказали в проведении слушаний с участием министра образования.

– Это очень важный вопрос. Речь о прошлом, настоящем и будущем народа РМ. Народ – основатель всего, что мы называем публичной собственностью. У нас также нет ответов, что будет с дидактическими кадрами, с персоналом этих вузов. Их судьба власти не волнует? – возмутился Батрынча.

Социалисты настаивают на сохранении и консолидации Аграрного университета, Государственного университета физического воспитания и спорта, Тараклийского университета и других вузов. В ПСРМ уверены, что для этого можно найти средства. Депутаты ПСРМ также призывают власти изыскать возможности для мотивации педагогов, а не вынуждать тех немногих преподавателей, что ещё остались в стране, уехать из Молдовы.

– Эта так называемая реформа не принесёт бюджету пользу. Наоборот, она навредит интересам граждан, мы потеряем ещё больше молодёжи. Если руководство страны не справляется с проблемами государства – пусть уходит. Ликвидировать что-то очень легко, но кто из вас, ликвидаторов, построил хоть что-то? Хоть одну школу, университет, больницу? Разве не ваша обязанность строить и созидать? Вы же оптимизируете всё подряд, не отказывая при этом ни в чём себе. Эта и другие антинародные реформы дорого вам обойдутся, а будущая власть аннулирует все эти решения, – подчеркнул Батрынча.

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