Социалисты требуют наказать врача РКБ, оскорбившего и угрожавшего русскоязычной пациентке

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Депутаты БКС Григорий Новак и Владимир Односталко выступили сегодня на брифинге в парламенте с осуждением действий врача Республиканской больницы имени Тимофея Мошняга, который позволил себе оскорбить и унизить пациентку за то, что она поздоровалась с ним на русском языке, а также угрожать ей.

Председатель парламентской комиссии по правам человека Григорий Новак сообщил, что получил в социальных сетях сотни обращений от возмущённых этой ситуацией граждан. Он отметил, что врач давал клятву Гиппократа и должен лечить больных, а не заниматься пропагандой и чтением лекций о языке, морали и истории.

По словам Григория Новака, сегодня подписаны депутатские обращения в адрес министра здравоохранения Аллы Немеренко, Совета по недискриминации, в Генеральную прокуратуру, МВД, в связи с тем, что своими действиями этот человек грубо нарушил сразу несколько статей Конституции РМ, касающихся равенства граждан, права на жизнь, на охрану здоровья, на социальную помощь, а также запрета на разжигание межнациональной розни.

Депутат отметил, что согласно Уголовному кодексу, этот человек может быть привлечен к уголовной ответственности за угрозу убийством или причинением тяжких телесных повреждений, за неоказание помощи больному, за нарушение прав граждан и пренебрежение служебными обязанностями. Были также нарушены законы о врачебной деятельности, об охране здоровья, о правах и ответственности пациентов, об обеспечении равенства.

Григорий Новак заявил, что ждет от минздрава конкретных решений и увольнения этого врача, чтобы он не позорил Республиканскую больницу, не дискриминировал людей и не вызывал вражду в обществе.

Заместитель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко также потребовал, прежде всего, от минздрава не «одобрять действия этого врача через молчание», а принять конкретные меры, потому что его поведение было осознанным и имело характер агрессии, унижения, принуждения, оскорбления по национальному признаку пациента.

Депутат отметил, что многие международные соглашения были нарушены «в мгновение» во время этого скандального инцидента в больнице. Речь идёт о Всеобщей декларации о правах человека, Международном этическом кодексе Всемирной медицинской ассоциации, о Лиссабонской декларации о правах пациента и т.д.

Социалисты заявили, что они держат ситуацию под контролем и ждут реакции ответственных органов.

Напомним, ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено, как врач РКБ отказывается лечить женщину из-за того, что она говорит по-русски.

– Вы меня оскорбляете сразу же. Я захожу и говорю “Bună ziua!”, а вы мне “Здравствуйте”. Хочется вытащить “Калашников” и расстрелять вас, потому что вы для меня враг сразу, – заявил медик.

Руководство больницы осудило поведение врача, а сам доктор заявил, что “разговор был в шутливом тоне, чтобы снять предоперационный стресс” пациентки.

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