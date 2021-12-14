Социалисты требуют, чтобы Генпрокуратура разобралась с беззакониями Санду на посту министра образования

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Будучи министром образования, Майя Санду в нарушение закона уволила главу одного из управлений ведомства. Последний впоследствии обратился в суд и выиграл дело. Государство обязали выплатить истцу порядка 150 тысяч леев. Об этом на брифинге для прессы рассказал депутат ПСРМ Василий Боля.

Боля добавил, что обратится по этому поводу в Генпрокуратуру, так как по вине Санду страна понесла убытки на сотни тысяч леев.

⁃ Найдем ли мы прокуроров, которые осмелятся открыть уголовное дело и оценить юридически дела 2014-15 годов, когда Санду была министром образования и нарушила законодательство, уволив сотрудника? На эти вопросы ответит Генпрокуратура по моему запросу, который я подам в ближайшие дни, – подчеркнул Боля.

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