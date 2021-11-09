Социалисты составят альтернативный отчёт о работе правительства Натальи Гаврилицы (ФОТО, ВИДЕО)

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Катастрофическая ситуация в стране, в которой оказались жители Республики Молдова после выборов 11 июля, стала центральной темой общения Игоря Додона с депутатами парламентской фракции ПСРМ. Через несколько дней, отметил Додон, завершатся первые 100 дней работы нового правительства, но уже сейчас все поняли, как их обманули на выборах, а положение в стране, между тем, ухудшается с каждым днём.

– Договорились о том, что Партия социалистов составит альтернативный отчёт о работе правительства Натальи Гаврилицы, который будет опубликован в ближайшее время. Кроме того, в связи с решением Национального агентства по урегулированию в энергетике о повышении тарифов на газ социалисты разработали и зарегистрируют законопроект о выплате компенсаций всем потребителям газа, причем как физическим, так и юридическим лицам, – отметил он.

Отдельно участники беседы говорили о партийных конференциях, которые проходят во всех районах страны, а также о подготовке к съезду ПСРМ, намеченному на 18 декабря.

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