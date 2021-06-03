Социалисты – Санду: Родина и её ресурсы не продаются! (ВИДЕО)

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Граждан Республики Молдова хотят лишить главного нашего богатства – земли, а Майя Санду поощряет эти планы своих внешних кураторов. Об этом на пресс-конференции говорили депутаты ПСРМ.

В частности, социалист Петру Бурдужа напомнил, как в 2019 году, будучи премьер-министром, Санду приняла участие в презентации “Белой книги”, разработанной Ассоциацией иностранных инвесторов, и приветствовала её написание. Примечательно, что в данной книге, которую тогда похвалила нынешний президент, на странице 15, содержались рекомендации, дававшие ряд преимуществ иностранным компаниям и, наоборот, ущемлявшим местные фирмы. Депутат ПСРМ считает, что именно по этой причине Санду не промульгировала поправки в закон в поддержку отечественных производителей. Тем самым, отмечает он, президент встала на защиту импортёров и крупных торговых сетей, большинство из которых имеют иностранный капитал.

– Было сделано всё возможное, чтобы мы зависели от импортируемых сельскохозяйственных продуктов, а не от произведённых местными фермерами, – сказал Бурдужа.

А на 40 странице “Белой книги” иностранные инвесторы рекомендуют изменить законодательство, а именно – исключить нормы, ограничивающие право продажи сельскохозяйственных угодий иностранным юридическим лицам.

– Это означает, что граждан хотят лишить главного нашего богатства – земли. Мы не хотим, чтобы наши внуки и правнуки были слугами иностранцев в нашей стране. Земля была завещана нам предками, и мы обязаны оставить её нашим потомкам, – подчеркнул депутат ПСРМ.

Социалист также отметил, что многие из нынешних кандидатов в депутаты ПДС и сама Майя Санду входили в состав правительств различных альянсов “За европейскую интеграцию” и принимали непосредственное участие в “краже века”, сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинёва и других громких преступлениях против страны и народа. В ПСРМ считают, что партия “Действие и солидарность” хочет получить большинство в парламенте, чтобы продолжать принимать антигосударственные решения в угоду своим внешним кураторам.

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