Социалисты развенчали миф “о честных и неподкупных” людях Санду (ВИДЕО)

0

Депутат ПСРМ Никита Цуркан представил на пресс-конференции информацию, которая опровергает миф о неподкупности членов команды президента.

В частности, он отметил, что имя советника главы государства по вопросам здравоохранения Аллы Немеренко фигурирует в новом скандале. После того, как было установлено, что она незаконно получила степень магистра, Немеренко подозревают в сокрытии своего состояния за пределами Республики Молдова.

Социалист напомнил, что ранее стало известно, что советник Майи Санду по вопросам безопасности Анна Ревенко скрыла, что у нее есть квартира площадью 150 квадратных метров, земельный участок и 12 банковских счетов. Её также уличили в аренде собственного автомобиля государственному учреждению, которым она управляла.

Советник по образованию Лилиана Николаеску-Онофрей была замешана в скандале с плагиатом, а советник Майи Санду в области экономики Вячеслав Негруцэ был приговорён за злоупотребление властью к трём годам лишения свободы с отсрочкой исполнения без права занимать государственные должности в течение 5 лет. По словам депутата-социалиста, этот срок истекает только в марте 2021 года.

Отдельный случай – имущество генерального секретаря аппарата президента Андрея Спыну. Социалист напомнил, что в декларации о доходах он занизил стоимость дома, в котором живёт, в 5 раз. Кроме того, Спыну представляет ошибочные данные о компаниях, которыми он владеет, и об офшорном бизнесе.

Депутат ПСРМ также обратил внимание на то, что назначения на должности проводились Майей Санду не на конкурсной основе, как она обещала.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.