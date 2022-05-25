Социалисты рассказали послу Турции об устроенной властями в отношении Додона расправе

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Руководитель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный и член исполнительного комитета Партии социалистов Ольга Чеботарь приняли в офисе ПСРМ посла Турецкой Республики в Республике Молдова Гюрола Сёкменсюэра. Были обсуждены представляющие взаимный интерес вопросы молдавско-турецких отношений, в первую очередь в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Представители Партии социалистов рассказали турецкому послу о последних событиях, связанных с задержанием бывшего президента Молдовы Игоря Додона, против которого режим выдвинул обвинения. Партия уверена в том, что власть решила устроить политическую расправу с оппозиционным политиком Молдовы, и это лишь первый шаг к полной ликвидации оппозиции.

Партия социалистов ранее обратилась к главам ряда дипломатических миссий в Кишинёве с призывом выразить их позиции по поводу происходящего в нашей стране.

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