Социалисты проводят встречи с жителями столицы по программе “Комфортный двор”

Социалисты проводят встречи с жителями столицы по программе “Комфортный двор”
Муниципальные советники и представители претур совместно с депутатами Партии социалистов проводят встречи с жителями столичных секторов во дворах, где будут производиться ремонтные работы по программе “Комфортный двор”.  

Напомним, что инициатива депутатов ПСРМ запустить в Кишинёве данный проект была озвучена 26 января этого года. Она появилась в результате прямого общения с горожанами и затрагивает не только сам город, но и пригороды.
Для реализации проекта по инициативе депутатов ПСРМ из государственного бюджета дополнительно выделено 40 млн леев. Средства предназначены исключительно на модернизацию дворовых территорий в Кишинёве. Проект предусматривает ремонт подъездных дорог, обустройство парковок, спортплощадок, а также озеленительные работы.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md