Социалисты проводят встречи с жителями столицы по программе “Комфортный двор”

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Муниципальные советники и представители претур совместно с депутатами Партии социалистов проводят встречи с жителями столичных секторов во дворах, где будут производиться ремонтные работы по программе “Комфортный двор”.

Напомним, что инициатива депутатов ПСРМ запустить в Кишинёве данный проект была озвучена 26 января этого года. Она появилась в результате прямого общения с горожанами и затрагивает не только сам город, но и пригороды.

Для реализации проекта по инициативе депутатов ПСРМ из государственного бюджета дополнительно выделено 40 млн леев. Средства предназначены исключительно на модернизацию дворовых территорий в Кишинёве. Проект предусматривает ремонт подъездных дорог, обустройство парковок, спортплощадок, а также озеленительные работы.

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