Социалисты проводят протест против социальной несправедливости и невыносимых условий жизни (ВИДЕО)

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Члены и сторонники Партии социалистов проводят в эти минуты акцию протеста перед зданием парламента.

Граждане возмущены ростом тарифов и цен на продукты питания и требуют отставки действующей власти.

– Вчера на передаче президент, который сидит в здании, отремонтированном благодаря Игорю Додону, заявила, что она не жалеет о том, что не поехала в Москву и не договорилась о более дешёвом газе. А что или кто мешает Майе Санду поехать и договориться о дешёвом газе? Отсутствие совести и отсутствие любви к собственному народу, – отметил председатель фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов. – Посмотрите, до чего мы сегодня дошли. Инфляция 32% летом, когда появляется сезонная продукция. Газ дорожает, когда на улице +35 градусов. Так давайте зададимся вопросом – что будет дальше, зимой? – подчеркнул депутат ПСРМ Пётр Бурдужа. – Что сделала Майя Санду за 1-2 года вместе со своей командой? Полный контроль над властью. Продвижение ценностей ЛГБТ. Утеря российского рынка. Утрата дешёвых энергоресурсов. Повышение цен. Уничтожение индустрии. Подорожание банковских услуг. Про реформу образования даже не говорю. Знаем, что Майя Санду закрыла школы, сейчас взялась за ВУЗы. Повышение налогов. Снижение уровня жизни. Рост инфляции. Продвижение войны путём приобретения вооружения. Это всё для людей сделано? – добавила мунсоветник ПСРМ Сильвия Григоре.



Депутат ПСРМ Адела Рэйляну отметила, что год назад граждане поверили обещанию ПДС о скором наступлении “хороших времён”, однако сейчас люди видят, что это – самое некомпетентное в истории РМ руководство. А экс-депутат ПСРМ Гайк Вартанян констатировал, что власти боятся граждан и их протестов, но “рано или поздно им придётся за всё ответить людям”.

– Это правительство далеко от реальности и не понимает, что это не компьютерные игры. Они на самом деле играют с огнём, – отметила Алёна Пилипецкая. – Нас ждёт сложнейшая зима с бешеными ценами на газ, на электричество, на отопление. Мы понимаем, что многие люди могут не пережить предстоящую зиму. Поэтому задача Партии социалистов – помочь гражданам и сделать всё, чтобы ПДС больше не была у власти, чтобы они не разрушали нашу страну, – заявил Александр Нестеровский. – Граждан обманули. Им обещали, что жизнь станет лучше, а на самом деле люди стали беднее. Граждане хотят досрочных выборов, а кратчайший путь к ним – отставка этого постыдного, непрофессионального и безответственного правительства, которое во всём ищет виноватых. Оно должно уйти…У них нет ни единого решения, ни одного проекта, чтобы улучшить ситуацию. Одни оправдания. Если вы не можете выполнить ни единого своего обещания – уходите! – отметил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. – Хватит этого беспредела. От юга до севера, все должны подняться и показать, что мы больше не намерены жить в таких условиях, – подчеркнул депутат ПСРМ Александр Суходольский.

Социалисты отметили, что намерены продолжать акции протеста.

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