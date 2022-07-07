Социалисты проводят акцию протеста перед зданием парламента (ВИДЕО)

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Члены и сторонники ПСРМ проводят в эти минуты протест перед зданием парламента против социальной несправедливости и невыносимых условий жизни.

Граждане скандируют: “Требуем справедливости!”, “Нет беспределу!”. Люди также осуждают политику действующей власти и требуют её отставки в полном составе.

– У Майи Санду нет времени выехать в сёла, посмотреть, как существует школа, как существует садик, а кушают ли детки нормально, как обстоят дела у аграриев. Вместо этого она ездит в разные страны, получает ордена непонятно за что, ездит на Украину, договаривается непонятно о чём. Наша страна – кандидат на вступление в ЕС. И что это нам даёт? Какие блага? Документ с условиями вступления в ЕС нам никто не показывает. Какие условия? Что хорошего для Молдовы в этом статусе? А, может, там есть что-то такое, что нашему народу невыгодно? – отметила депутат ПСРМ Ирина Лозован. – Вчера читал новость о депутате ПДС. Он снова открыл нам глаза на то, что мы же и виноваты во всех бедах, потому что мы критикуем их за цены на газ. Из-за того, что мы их критикуем, русские всё больше и больше повышают цену. Слушая все их заявления – Гаврилицы, Санду и других – создаётся впечатление, что в ПДС проходит конкурс на самую большую глупость. И все они хотят получить главную премию в этом конкурсе. Они соревнуются в глупых высказываниях ежедневно, а мы хватаемся за голову и задаёмся вопросом, когда мы будем жить лучше? – подчеркнул Григорий Новак.

А депутат ПСРМ Адела Рэйляну предположила, что в Гарварде, обучением в котором так хвастаются молдавские правители, они получали только “двойки”.

– “Правительство Гарварда” провалило все экзамены перед молдавским народом: перед пенсионерами, которые живут изо дня в день всё хуже, перед врачами, которым обещали повысить, но не повысили зарплаты, перед учителями, перед сельхозпроизводителями. Только трусливая власть запрещает свободу слова и применяет законы, которые не позволяют говорить то, о чём мы думаем, – сказала она.

Депутат ПСРМ Богдан Цырдя напомнил, что сначала власти решили, что у нас слишком много учителей и школ, и надо их “оптимизировать”, потом – что у нас слишком много пенсионеров, и нет на то, чтобы их содержать, так как все средства были потрачены на закупку оружия у США и на гей-парады. Затем руководство страны решило, что в Молдове слишком много университетов, и их надо ликвидировать, а на днях и вовсе власти подумали, что в стране слишком много молдаван, и на сайте Минздрава появились ролики про то, как стерилизовать мужчин в качестве контрацепции.

– У меня возникает простой вопрос: Ребята, может, вас нужно оптимизировать? Может, вас стерилизовать, а не граждан Молдовы? – возмутился Цырдя.

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