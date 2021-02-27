Социалисты провели заседание Республиканского совета

– Решения и выводы, сделанные по итогам заседания, а также намеченные далее шаги по выходу из тупика будут обнародованы в понедельник, 1 марта, в 11:00 на пресс-конференции, которая состоится в штабе ПСРМ по адресу: ул. Колумна, 148/1, – отметил председатель ПСРМ Игорь Додон на своей странице в соцсети.